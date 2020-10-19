أنقرة (زمان التركية) – سجلت تركيا قفزة جديدة في أعداد المصابين بفيروس كورونا، إذ تم الإبلاغ مساء الأحد عن 1815 حالة إصابة، و72 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

وكانت إصابات كورونا في الأسبوع الأول من الشهر الجاري ما بين 140‪0 و1600 إصابة

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بفيروس كورونا ارتفع إلى 347 ألفًا و493 حالة، بعد تسجيل 1815 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 9296 حالة، بعد تسجيل 72 حالة وفاة جديدة نتيجة الإصابة بالفيروس.

ولوحظ مؤخرًا ارتفاع مفاجئ في إصابات كورونا بعد تعهد تركيا بإبلاغ منظمة الصحة العالمية عن كافة الإصابات، بعد أن كانت لا تضيف إلى الحصيلة اليومية من لا يظهر عليهم أعراض الإصابة، لكن لا يعني تعهد الوزير أنه سيتم إطلاع الجمهور على الرقم الكلي للإصابات.

وأشار كوجا أيضًا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 304 ألفًا و3 حالة، بعد تسجيل 1504 حالة تعافي جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 12 مليونًا و408 ألفًا و312 تحليلًا، بعد إجراء 101 ألفًا و403 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.