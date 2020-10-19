لندن (زمان التركية)ــ أصبح النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب في ليفربول أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن قائمة محرزي الـ 100 هدف في فريقه.

محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، حفر بهدفه الوحيد في آخر مباريات فريقه بالدوري حيث تعادل مع إيفرتون 2-2، اسمه في تاريخ النادي باعتباره اللاعب السابع عشر الذي وصل إلى عتبة 100 هدف بقميص ليفربول.

اللاعبون الذين بلغوا 100 هدف بقميص ليفربول هم كالتالي:

1- إيان رش 346

2- روجر هانت – 285

3- جوردون هودجسون 241

4- بيلي ليدل – 228

5- ستيفن جيرارد – 186

6- روبي فاولر – 183

7- كيني دالغليش – 172

8- مايكل أوين – 158

9- هاري تشامبرز – 151

10- سام ريبولد – 130

11- جاك باركنسون – 128

12- ديك فورشو – 123

13- إيان سانت جون – 118

14- جاك بالمر – 110

15- جون بارنز – 108

16- كيفن كيجان – 100

17- محمد صلاح – 100

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