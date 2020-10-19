لندن (زمان التركية)ــ أصبح النجم المصري محمد صلاح، الذي يلعب في ليفربول أحد فرق الدوري الإنجليزي الممتاز، ضمن قائمة محرزي الـ 100 هدف في فريقه.
محمد صلاح البالغ من العمر 28 عاما، حفر بهدفه الوحيد في آخر مباريات فريقه بالدوري حيث تعادل مع إيفرتون 2-2، اسمه في تاريخ النادي باعتباره اللاعب السابع عشر الذي وصل إلى عتبة 100 هدف بقميص ليفربول.
اللاعبون الذين بلغوا 100 هدف بقميص ليفربول هم كالتالي:
1- إيان رش 346
2- روجر هانت – 285
3- جوردون هودجسون 241
4- بيلي ليدل – 228
5- ستيفن جيرارد – 186
6- روبي فاولر – 183
7- كيني دالغليش – 172
8- مايكل أوين – 158
9- هاري تشامبرز – 151
10- سام ريبولد – 130
11- جاك باركنسون – 128
12- ديك فورشو – 123
13- إيان سانت جون – 118
14- جاك بالمر – 110
15- جون بارنز – 108
16- كيفن كيجان – 100
17- محمد صلاح – 100
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