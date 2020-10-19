أنقرة (زمان التركية) – زعمت صحيفة وول ستريت جورنال أن مسؤولا بارزا بالبيت الأبيض توجه قبل فترة إلى دمشق للقاء مسؤولين بالحكومة السورية.

وإن صح الخبر، يعد هذا أول لقاء بين واشنطن ودمشق على صعيد المسؤولين البارزين منذ نحو 10 سنوات.

وذكرت وول ستريت جورنال في خبرها الذي اسندته إلى مسؤولين بإدارة ترامب وشخصيات أخرى مطلعة أن كاش باتل، أحد مساعدي ترامب وأعلى مسؤول لمكافحة الإرهاب بالبيت الأبيض، زار دمشق خلال الأشهر الماضية، مفيدة أن زيارة باتل كانت تهدف للإفراج عن صحفيين أمريكيين يُعتقد أنهما في قبضة إدارةالرئيس بشار الأسد.

ولم توضح المصادر هوية الشخصيات التي التقى بها باتل في دمشق.

يُذكر أن عام 2010 كان قد شهد آخر لقاء رسمي بين البيت الأبيض ودمشق، حيث قطعت الولايات المتحدة علاقاتها مع دمشق وطالبت الحكومة السورية بالاستقالة عقب قمع إدارة الأسد للمظاهرات التي اندلعت في عام 2012.

وفي عام 2012 اختفى الصحفي الحر أوستن تاس ليلحق به المعالج الأمريكي السوري ماجد كمالماز في عام 2017، حيث شُهد كمالماز لآخر مرة في نقطة تفتيش تابعة للحكومة السورية.

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