إزمير (زمان التركية) – ارتفعت أعداد حالات الوفاة نتيجة تناول الخمور والكحوليات الفاسدة والمغشوشة في تركيا إلى 63 حالة منذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول وحتى الآن، موزعة بين 10 مدن رئيسية كبرى، بينها إزمير وزونجولداك ومرسين زموغلا.

أصابع الاتهام تشير في الأيام الأخيرة إلى الكحوليات والخمور الفاسدة والمغشوشة، وأنها تسببت لهم في حالة تسمم، خاصة مع اللجوء فيها إلى الكحول الميثيلي بدلًا من الكحول الإيثيلي بسبب انخفاض سعره، بينما تواصل قوات الأمن حملاتها الأمنية لضبط المتورطين في الجريمة.

ومن جانبها تواصل الشرطة القبض على المتورطين ومصادرة أطنان من المشروبات الكحولية المغشوشة، حيث تم إلقاء القبض على 285 مشتبهًا به خلال الأسبوع الأخير، وصدرت مذكرات اعتقال في حق 76 منهم.