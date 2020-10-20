أنقرة (زمان التركية) – أثارت عبارة “الموت للعلويين” التي كتبها مجهولون على إحدى البنيات الذعر بين سكان في مدينة إسطنبول.

وأوضح سكان البنايَة الواقعة، في حي الإمام الأعظم بمنطقة بنديك أن رؤيتهم هذه العبارة أصابهم بالذعر مؤكدين أنهم قاموا بإبلاغ الشرطة فور رؤيتهم العبارة، حيث قامت الشرطة بطمسها والحصول على إفادات سكان البناية.

وذكرت إحدى سكان البناية وتُدعى شهريبان إشلار أن جارتها كانت أول من يلحظ الكتابة من ثم اتصلت بها وأبلغت بالأمر قائلة: “خرجت بعدها وعندما نظرت شاهدت الكتابة. نحن خمس عائلات تقطن البناية. وننتمي للقرية عينها. البناية بأكملها أشبه ببيت كبير، ولا يعاني أي من سكانها من مشاكل مع أحد. عندما شاهدت العبارة شعرت بالخوف والقلق”.

وأشار إيشلار إلى أن غالبية سكان الحي من العلويين قائلة: “أفكر في أمور كثيرة. من سيفعل شيء كهذا ولماذا؟ لماذا كُتبت على الجدار الداخلي لبنايتنا فقط؟ لدى طفلان في عمر العشرين والسادسة والعشرين. أشعر بالذعر لأجلهما ولزوجي ولنفسي شئت أم أبيت. الشرطة تتردد علينا منذ يومين ويخبروننا أنهم يحققون في الأمر وسيعثرون على من فعل هذا، كما يسألوننا عما إن كنا على خصام مع أحد. لا أشعر بالراحة رغم تردد الشرطة على المكان”.

الذعر يسيطر على البناية

وأفاد كمال زوج إشلار، أن الشرطة حصلت على إفادة زوجته وأبنائه قائلا: “أنا أيضا أدير محل. وجاءت الشرطة وقامت بسؤالي بضعة أسئلة. رأينا العبارة صباح يوم السبت وخيم الذعر على البناية بأسرها، فنحن لدينا أطفال”.

من جانبه طالب أحد سكان البناية ويُدعى محترم أيدوغدو السلطات بالكشف عن ملابسات هذه الواقعة.

يُذكر أن الأشهر الماضية كانت قد شهدت عبارات مشابهة في المناطق ذات الغالبية العلوية في كل من أحياء سلطان غازي بمدينة إسطنبول وغازي أمير بمدينة إزمير.

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