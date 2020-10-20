أنقرة (زمان التركية) – تستعد وزارة المالية والخزانة التركية لاقتراض 270.8 مليار ليرة إضافية، وفق تقرير صحفي.

وكانت الموازنة المركزية للحكومة التركية سجلت عجزا بقيمة 29.7 مليار ليرة خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي.

صحيفة سوزجو ذكرت أن الحكومة طالبت البرلمان بمنحها الصلاحية لاقتراض 270 مليار و847 مليون ليرة إضافية خلال العام القادم، حيث سيتم استخدام 246 مليار و225 مليون ليرة من القرض الجديد الذي يتم المطالبة به عبر مقترح قانون موازنة عام 2021 المعروض على البرلمان في سد عجز الموازنة. وفي حال عدم كفاية هذا المبلغ سيتم اقتراض 24.6 مليار ليرة إضافية.

وتضمن مقترح موازنة عام 2021 نفقات بقيمة ترليون و328 مليار ليرة للإدارات الحكومية ضمن الموازنة العامة للعام القادم وسداد ترليون و82 مليار ليرة من هذه النفقات عبر عائدات الخزانة. وسيتم تمويل مبلغ 246 مليار و225 مليون ليرة، الذي يشير إلى عجز الموازنة، من خلال الاقتراض من السوق.

وفي حال ارتفاع النفقات المقترحة وعدم تحقيق العائدات المحددة فسيتم الحصول على قرض إضافي يعادل خمس المبلغ المقترض أي بقيمة 12 مليار و311 مليون ليرة.

وإذا لم يكفي القرض الإضافي سيتم اللجوء إلى قرض إضافي ثاني بقيمة 12 مليار و311 مليون ليرة بتخويل من الرئيس.

يُذكر أن الحكومة كانت قد استخدمت صلاحية الاقتراض الممنوحة لها مرتين هذا العام، وذلك لأجل نفقات لا تتضمن عجز الموازنة وتقدمت بمقترح إلى البرلمان هذا العام لمضاعفة صلاحية الاقتراض الممنوحة لها نظرا لعدم كفاية المبالغ المقترضة النفقات المقترضة لأجلها.

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