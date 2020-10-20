نيويورك (زمان التركية) – توقعت مؤسسة “جولدنمان ساكس” المتخصصة في الاستشارات المالية العالمية، أن يرفع البنك المركزي التركي معدل الفائدة في البنوك إلى 13.25%، محذرة من أنه في حالة عدم حدوث ذلك قد يحدث المزيد من التقلبات في سعر الليرة التركية.

مدير المؤسسة توماس كلارك أعرب عن أمله أن تحقق الليرة التركية مكسبًا أمام العملات الأجنبية خلال الفترة المقبلة، مشيرًا إلى أن البنك المركزي يبدو عازمًا على الاستمرار في سياسات التقييد في السياسات المالية، وأنه ذلك سيزيد من وقع الاستثمار طويل الأجل في الليرة التركية.

وأوضح أن الليرة التركية تشهد تداولًا بأقل من قيمتها الحقيقية، مشيرًا إلى أن ذلك يرجع إلى فكر البنك المركزي بأن هذا سيكون غير كافٍ للسيطرة على التضخم.

وتوقع كلارك أن يرفع البنك المركزي التركي خلال اجتماع السياسات المالية المقرر عقده الأسبوع الجاري، معدل الفائدة حتى 13.25%، بزيادة نحو 300 نقطة، محذرًا من أن عدم زيادة سعر الفائدة سيؤدي إلى تقلبات جديدة في الليرة التركية.