أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، مساء أمس الاثنين، آخر مستجدات الوضع الوبائي لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) في البلاد، مشيرًا إلى تسجيل قفزة كبيرة في أعداد حالات الإصابة المسجلة يوميًا.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد المصابين بالفيروس ارتفع إلى 349 ألفًا و519 حالة، بعد تسجيل 1958 حالة جديدة، مشيرًا إلى أن إجمالي عدد الوفيات أيضًا ارتفع إلى 9371 حالة، بعد تسجيل 75 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 305 آلاف و427، بعد تسجيل 1424 حالة تعافٍ جديدة.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن على الحالات المشتبه في إصابتها والحالات المؤكد إصابتها، ارتفع إلى 12 ألفًا و524 ألفًا و561 تحليلًا، بعد إجراء 116 ألفًا و249 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.