أنقرة (زمان التركية) – خسر نادي باشاك شهير التركي بهدفين مقابل لا شئ أمام نادي ار بي ليبزيج الألماني ضمن مباريات الأسبوع الأول في دوري أبطال أوروبا.

وحل نادي باشاك شهير التركي ضيفا على نادي ار بي ليبزيج الألماني في مستهل مباريات المجموعة H بدوري الأبطال.

وانتهت المباراة بفوز ليبزيج بهدفين نظيفين دون مقابل في مباراة افتقرت للأداء المؤثر، حيث استهل ليبزيج التهديف في الدقيقة السادسة عشر عبر لاعبه أنجلينو الذي عاود تعزيز تقدم فريقه بهدف آخر في الدقيقة العشرين.

هذا وسيلتقي ليبزيج بمنافسه الإنجليزي، مانشستر يونايتد، خلال مباراته الثانية ضمن المجموعة في حين سيستضيف باشاك شهير نادي باريس سان جيرمان الفرنسي في الثامن والعشرين من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

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