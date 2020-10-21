أنقرة (زمان التركية) – قررت الحكومة التركية إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة على واردات بعض الحبوب حتى 31 ديسمبر/ كانون الأول القادم.

ونُشر بالجريدة الرسمية قرار رئاسي بشأن هذا الإجراء، حيث نص القرار على إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة على واردات القمح الصلب والقمح اللين والقمح الأحمر والذرة والشعير الأبيض وملت الشعير اعتبارا من اليوم وحتى الحادي والثلاثين من ديسمبر/ كانون الأول هذا العام.

ويشير محللون إلى أن إلغاء الضريبة الجمركية المفروضة على الحبوب المستوردة سيؤثر سلبا على المنتج المحلي والقطاع.

وفي 25 أغسطس الماضي أعلن مكتب المحاصيل الزراعية التركي مناقصة لاستيراد 500 ألف طن من القمح و60 ألف طن من الشعير.

وكان البرلماني عن حزب الشعب الجمهوري، أوكان جيتانجي أوغلو، قال إن الحكومة التركية لا تدعم المزارع بالقدر الكافي، وتستخدم سلاح الاستيراد ضد المنتجين باستمرار، بل تدعم المزارعين في أمريكا والمكسيك وروسيا عوضا عن دعم المزارع المحلي.

وفي حديث مع صحيفة “سوزجو”، ذكر جيتانجي أوغلو أن سعر طن قمح الخبز يبلغ 230 دولارا؛ في حين يبلغ طن قمح المعكرونة 320 دولارا، وأضاف: “أي أنه بالنظر إلى مؤشر العملات الأجنبية في 25 أغسطس، الذي شهد إعلان المناقصة، فإن تكلفة قمح الخبز بلغت 1710 ليرة للطن؛ في حين بلغت تكلفة قمح المعكرونة 2350 ليرة للطن. وخلال موسم الحصاد قام مكتب المحصولات الزراعية بشراء قمح الخبز من المزارع التركي بسعر 1650 ليرة للطن وبشراء قمح المعكرونة مقابل 1850 ليرة للطن. الحكومة التركية التي قدمت للمزارع التركي 1850 ليرة كحد أقصى للطن الواحد من قمح المعكرونة من خلال مكتب المحصولات الزراعية وافقت على منح المزارع الأمريكي والمكسيكي 2350 ليرة للطن الواحد خلال المناقصة الأخيرة التي أجرتها. أي أن المزارع الأمريكي والمكسيكي ربحوا 500 ليرة في الطن الواحد عوضا عن منح هذا المكسب إلى المزارع التركي”.

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