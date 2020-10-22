أنقرة (زمان التركية)ــ ارتفع عدد من فقدوا حياتهم هذا الشهر بسبب تناول الكحول المغشوشة في تركيا إلى 69 شخصًا.

وخلال 14 يوما توفي 69 في مختلف أنحاء البلاد جراء تسممهم بالكحول الميثيلي الذي يتم خلطه بمشروبات كحولية تنتج بطرق غير قانونية.

ومنذ 9 أكتوبر بلغ إجمالي من فقدوا حياتهم بسبب تناول خمور مغشوشة: 27 شخصا في إزمير، و10 في اسطنبول، و8 في أيدين، و7 في كيركالي ومرسين، و 3 في كيركلاريلي، و2 في موغلا ، وزونغولداق وتكيرداغ، وطرابزون ارتفع عدد الأشخاص الذين ماتوا للاشتباه في تسممهم بالكحول الميثيل.

وتتواصل عمليات قوات الأمن فيما يتعلق بإنتاج وبيع المشروبات المغشوشة.

ومنذ 9 أكتوبر/ تشرين الأول تم اعتقال 442 مشتبه بهم وتم سجن 94 منهم بينما تم الإفراج الآخرين.

وفي الساعات الـ 24 الأخيرة، ضبطت فرق الدرك 8 آلاف 840 لترًا من المشروبات المغشوشة في جوروم، و3 آلاف 230 لترًا في منطقة إسكندرون في هاتاي و1980 لترًا في منطقة توربالي بإزمير.

وفي منطقة تورغوتلو، بمانيسا، تمت مداهمة مستودع يضم حوالي 20 طنًا من النبيذ غير القانوني.