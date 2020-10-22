إسطنبول (زمان التركية) – تحظى مباراة كرة القدم بين نادي فنربخشه ونادي طرابزون سبور يوم الأحد المقبل الموافق 25 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بإدارة الحكم الدولي التركي الشهير، جنيد تشاكير.

وتُلعب المباراة ضمن مباريات الأسبوع السادس من الدوري التركي.

الأسبوع المقبل يعتبر حافلا بالمواجهات، حيث يلتقي نادي قاسم باشا مع جوزتابه في يوم الجمعة المقبلة، ثم نادي غازي عنتاب أمام اتفاق هولينج قونيا سبور، وكذلك بويوك شهير بلدية أرضروم سبور أمام جلطة سراي، وميديبول باشاك شهير أمام فاربورت أنطاليا سبور، يوم السبت.

أما يوم الأحد فيواجه يني ملاطيا سبور نادي جانتشلار بيرليغي، وأيتاميز ألانياسبور يواجه فاتح كاراجمرك، وفنربهتشه أمام طرابزون سبور.

بينما يوم الاثنين يلتقي ياقتيل دنيز سبور مع بشيكطاش، ودمير جروب سيواس سبور مع تشايكور ريزا سبور.

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