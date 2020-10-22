أنقرة (زمان التركية) – نص مقترح قانون الموازنة الجديد المطروح على البرلمان والمقدم من حكومة حزب العدالة والتنمية على ضم ألف و652 سيارة جديدة إلى المؤسسات الحكومية خلال 2021.

وجاء ضمن مقترح الموازنة ضم 47 سيارة جديدة إلى رئاسة رئاسة الجمهورية وسيارة واحدة للقصور القومية.

يأتي ذلك بعد أن شهد هذا العام ضم 26 سيارة جديدة إلى الرئاسة التركية من بينها سيارتان مزوّدتان بتجهيزات أمنية.

وذكرت صحيفة سوزجو أن السيارات الجديدة، ستدخل الخدمة خلال العام القادم ضمن اسطول سيارات الرئاسة، ستضم 30 سيارة و5 حافلات تسع 17 شخصا و5 شاحنات بيك آب وحافلتين تسع كل منهما 41 شخصا على الأقل.

واللافت هو تولي وزارة الخزانة والمالية توزيع السيارات التي سيتم شرائها للقطاع الحكومي هذا العام، حيث ستتولى الوزارة تحديد نوع وسعر سائر سيارات العام القادم وستضم 100 سيارة إلى جدول T22 الذي يضم سيارات لا يتم تحديد حد أقصى لسعرها.

وتبين أن السيارات الجديدة سيتم استخدامها لتلبية احتياجات السلطات الإدارية في إطار الإدارة المركزية وستتولى السلطات المعنية تكلفتها.

ويتراوح الحد الأقصى لسعر السيارات، التي سيتم ضمها إلى المؤسسات الحكومية، بين 195 ألف و500 ليرة و215 ألف ليرة. ولا تتضمن هذه الأسعار ضريبة القيمة المضافة وضريبة الاستهلاك الخاص، فيما لا تخضع السيارات المدرجة ضمن جدول T22 لهذه الفئة السعرية.

يشار إلى أن “مشروع قانون ميزانية الإدارة المركزية للدولة لعام 2021” المقدم من حكومة حزب العدالة والتنمية إلى البرلمان، تضمن زيادة في مخصصات رئاسة الجمهورية من ميزانية الدولة بقيمة 886 مليون ليرة تركية، ليصل الإجمالي 4 مليارات و39 مليونًا و453 ألف ليرة تركية.

سيارات إسعاف خاصة بمرضى فيروس كورونا

وسيشهد العام القادم أيضا شراء وزارة الصحة 1050 سيارة إسعاف مزودة بتجهيزات طبية وذلك عقب الأزمة الفعلية التي عايشتها الوزارة بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، كما ستقوم وزارة الصحة وإدارة الأمن العام بشراء 120 دراجة نارية.

هذا وستقوم هيئة اعتماد شهادة الطعام الحلال، التي تأسست حديثا، بشراء حافلة تسع لـ17 شخصا وسيارة.

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