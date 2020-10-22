‏أنقرة (زمان التركية) – أعلن وزير الصحة التركية، فخر الدين كوجا، تسجيل 2013 إصابة و68 حالة مساء أمس الأربعاء بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وكانت آخر مرة تجاوزت إصابات كورونا في تركيا 2000 حالة في مايو الماضي.

الوزير فخر الدين كوجا أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 353 ألفًا و426 حالة، بعد تسجيل 2013 حالة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 9513 حالة، بعد تسجيل 68 حالة وفاة جديدة.

ولفت كوجا إلى تسجيل 1507 حالة تعافي جديدة، ليبلغ إجمالي عدد المتعافين 308 ألفًا و446 حالة.

كما أشار إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 12 مليونًا و759 ألفًا و69 تحليلًا، بعد تسجيل 117 ألفًا و943 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

–