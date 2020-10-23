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البحرية المصرية تغيث سفينة تركية.. وتنقذ ركابها

12:34 2020/10/23
البحرية المصرية تغيث سفينة تركية.. وتنقذ ركابها

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القاهرة (زمان التركية): تمكنت القوات البحرية المصرية من إنقاذ سفينة تحمل العلم التركي في البحر المتوسط.

وكانت السفينة التركية على بعد 270 كيلومترا شمالي سواحل مدينة سيدي براني الساحلية المصرية.

وبعدما رصدت البحرية المصرية نداء الاستغاثة، تحركت على الفور الفرقاطة المصرية “الظافر” لموقع الحدث، وجرى إجلاء جميع ركاب السفينة على متن الفرقاطة المصرية.

وكان على متن السفينة التركية 57 شخصا هم 48 رجلا و6 سيدات و3 أطفال من جنسيات عدة.

وأوضح مراسلنا أن جنسيات الموجودين على متن السفينة كانت على النحو التالي 31 عراقيا و23 إيرانيا وتركيان اثنان ومصري.

وسحبت السلطات المصرية السفينة إلى أن رست على رصيف قاعدة “3 يوليو البحرية” في منطقة مطروح، حيث تم تقديم العلاج الطبي لكافة ركاب السفينة.

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Source: TCMB
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