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الرئيس اللبناني يكلّف سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة

13:32 2020/10/23
الرئيس اللبناني يكلّف سعد الحريري بتأليف حكومة جديدة

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بيروت (زمان التركية): كلّف الرئيس اللبناني، ميشال عون، الخميس، زعيم تيار المستقبل سعد الحريري بتشكيل الحكومة الجديدة، بعد حصوله على غالبية أصوات النواب في الاستشارات النيابية التي أجراها، وفق ما أعلنت الرئاسة اللبنانية.

وتنتظر الحريري الذي استقالت حكومته قبل نحو عام على وقع احتجاجات شعبية، مهمة صعبة جراء الانقسامات السياسية ونقمة الشارع على الطبقة السياسية.

وفي حال نجح في مهمته ستكون المرة الرابعة التي يرأس فيها الحكومة اللبنانية.

وسيكون على رأس مهام الحريري العمل لقيادة لبنان من أزمته السياسية والاقتصادية الطاحنة، وإحياء جهود فرنسا التي وضعت خارطة طريق لتنفيذ إصلاحات من شأنها أن تفتح الباب أمام عودة المساعدات الخارجية التي يحتاجها لبنان بشدة.

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