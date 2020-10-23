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مقتل 6 قياديين بجبهة النصرة في “قصف مأدبة العشاء”

10:19 2020/10/23
مقتل 6 قياديين بجبهة النصرة في “قصف مأدبة العشاء”

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لندن (زمان التركية): قتل 14 مسلحا من بينهم 6 قياديين في جبهة النصرة شمال غرب سوريا، الخميس، في قصف شنته طائرة مسيرة، حسبما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وأوضح أن الهجوم أدى أيضا إلى مقتل مدني واحد على الأقل، وإصابة عدد من المسلحين.

وكان المرصد السوري أكد في وقت سابق من الخميس، أن طائرات مسيرة قصفت اجتماعا ضم قادة من هيئة تحرير الشام مع جهاديين آخرين، في إحدى المزارع بالقرية المذكورة.

وفي 15 أكتوبر، استهدفت طائرة مسيرة يرجح أنها تابعة للتحالف الدولي سيارة على طريق بلدة عرب سعيد غربي مدينة إدلب، مما أدى إلى مقتل مسلحين اثنين من جنسية عربية وطفل كان برفقتهما.

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