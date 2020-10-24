إسطنبول (زمان التركية)ـــ ضبطت سلطات مطار إسطنبول ما يقرب من طن من مخدر القات في 9 عمليات نفذت في الأشهر الثلاثة الماضية.

وفقًا لبيان صادر عن وزارة التجارة، فإنه في ظل مخاوف من تحول تركيا إلى بوابة لعبور المخدرات، تم تشديد الإجراءات من قبل فرق الجمارك، واعتراض عدد من الشحنات تحتوي مخدر القات القادم من شرق إفريقيا وشبه الجزيرة العربية.

وفي العملية الأخيرة بمحطة الشحن بمطار إسطنبول ضبطت الجمارك 208 كلغ من المخدرات من نبات “القات”.

وكانت المخدرات ضمن شحنة شاي المورينغا القادمة من نيجيريا إلى جمهورية التشيك.

بعد الفحص بالأشعة السينية، تقرر فتح الشحنة للفحص عن طريق كلب الكشف عن المخدرات، وتم العثور على ما مجموعه 208 كيلوغرامات من المخدرات من نوع القات في الشحنة التي تم تفتيشها والتي فتحها موظفو مديرية الحماية الجمركية والتهريب والاستخبارات في مطار إسطنبول.

وقالت السلطات إنه تم ضبط ما يقرب من طن من القات في 9 عمليات نفذتها فرق الضابطة الجمركية في الأشهر الثلاثة الماضية.