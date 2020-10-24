أنقرة (زمان التركية) – أقدم 1370 شخصًا على الانتحار في تركيا بسبب الفقر منذ عام 2015، وفقًا للأرقام الرسمية لمعهد الإحصاء التركي، مع حدوث 566 حالة انتحار في العامين الماضيين.

صحيفة جمهوريت اليومية ذكرت يوم الجمعة أن الفقر كان سبب 7.3 بالمئة من حالات الانتحار في تركيا في 2018، ثم ارتفعت هذه النسبة إلى 9.4 بالمئة في 2019.

ووفقًا لمجموعة المناصرة لمجلس الصحة والسلامة في مكان العمل (İSİG) ، انتحر 54 شخصًا في الأشهر الثمانية الأولى من عام 2020.

كانسو يلدريم، عضو مجلس الصحة والسلامة في مكان العمل، “قال: ستزداد حالات انتحار العمال هذا العام بسبب ظروف العمل التي أحدثها جائحة فيروس كورونا.

وأفاد اتحاد الموسيقيين وفناني الأداء “موزيك سين” (MÜZİK-SEN) حدوث 100 حالة انتحار بين الموسيقيين لأسباب اقتصادية منذ مارس المنصرم، عند بدء انتشار الوباء لأول مرة في تركيا.

وفقًا للأرقام الرسمية التي أعلنتها وزارة الصحة، توفي ما مجموعه 9584 شخصًا بسبب كورونا منذ 11 مارس الماضي، وأصيب 355.528 شخصًا بالفيروس الجديد حتى الآن، علمًا أنه لا تزال هناك 45501 حالة نشطة في البلاد.

وكانت الليرة التركية خسرت 28 في المائة من قيمتها في عام 2018، بعد أزمة العملة التي اجتاحت الأسواق المالية في أغسطس من ذلك العام، ثم سجلت خسارة إضافية قدرها 12 بالمائة في عام 2019. ومنذ يناير الماضي، فقدت الليرة التركية ما يقرب من 20 في المائة من قيمتها بعدما استقبل الدولار العام عند 5.94 ليرة، في حين أن الدولار يتداول حاليا عند 7.97 ليرة.

سجل إجمالي عدد حالات الانتحار بسبب الفقر منذ عام 2002، حيث تسلم حزب العدالة والتنمية السلطة، 4801 شخصًا.