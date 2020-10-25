القاهرة (زمان التركية)ــ استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط ظهر اليوم الأحد جابريال تشانجسون وزير التعليم العالي بجمهورية جنوب السودان والذي يقوم حالياً بزيارة للقاهرة.

الأمانة العامة للجامعة قالت في بيان إن أبو الغيط نقل للوزير تحياته لرئيس جنوب السودان سلفا كير، وعبر عن اعتزاز الجامعة بالعلاقات المتميزة التي تربطها بحكومة جنوب السودان، مشيداً كذلك بالدور الذي تضطلع به جنوب السودان في دعم الأمن والاستقرار في المنطقة، وخاصة من خلال رعايتها لمفاوضات سلام جوبا بين الحكومة السودانية والحركات السودانية المسلحة.

وأضاف المصدر أن الوزير نقل من جانبه تحيات وتقدير الرئيس كير للأمين العام، وأثنى على الدعم المقدر الذي تقدمه الجامعة ودولها الأعضاء لجنوب السودان ولجهوده في بناء دعائم الأمن والاستقرار والتنمية؛ كما عبر الوزير عن تطلعه لتعظيم أوجه التعاون العربي مع جنوب السودان، وخاصة في مجال التبادل العلمي والأكاديمي، وبناء القدرات الذاتية لجنوب السودان، وتأهيل الجامعات ومؤسسات التعليم العالي بجنوب السودان، وتقديم مزيد من المنح الدراسية للطلاب الجنوب سودانيين.

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