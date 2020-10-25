أنقرة (زمان التركية)ــ مددت تركيا اليوم الأحد مهمة عمل سفينة الحفر أوروتش رئيس شرق البحر الأبيض المتوسط​​، حتى 4 نوفمبر، وفقًا لإشعار بحري حديث.

وجاء في الإشعار البحري أن السفينة المسؤولة عن إجراء البحوث الزلزالية ستواصل مهمتها جنوب جزيرة رودس.

ووفقًا للإعلان البحري، ستستمر سفينتان حربيتان في مرافقة سفينة الأبحاث الزلزالية في شرق البحر المتوسط.

وكانت تركيا أعدات إرسال سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى شرق المتوسط في 12 أكتوبر الماضي، الأمر الذي أزعج اليونان واتهمت على إثر ذلك أنقرة بالإصرار على تصعيد التوترات بالمنطقة. وجددت تركيا مهمة سفينتها الأسبوع الماضي في 22 أكتوبر.

وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في نزاع على الجرف القاري بين تركيا واليونان

وتم تفسير إعلان البلدين إلغاء التدريبات العسكرية التي كانا يعتزمان إجراؤها يوم الجمعة على أنه بداية لتخفيف حدة التوتر. وقال الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ، “ألغت اليونان وتركيا التدريبين العسكريين اللذين كانتا ترغبان في القيام بهما الأسبوع المقبل. أهنئ اليونان وتركيا على موقفهما ونهجهما البناء تجاه ذلك” ، على حد قوله.

وتقول اليونان إن أنشطة تركيا للتنقيب عن الغاز الطبيعي في شرق البحر المتوسط غير قانونية واعتداء على جرفها القاري.

وكان وزير الخارجية الألماني هايكو ماس الذي تتولى بلاده الوساطة بين تركيا واليونان استبدل زيارته إلى تركيا بزيارة اليونان وجنوب قبرص على خلفية عودة سفينة التنقيب التركية أوروتش رئيس إلى شرق المتوسط.

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