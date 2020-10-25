إزمير (زمان التركية)ــ حذر حاكم إزمير غرب تركيا، من أن عدد إصابات فيروس كورونا المستجد في المدينة زاد بمقدار ثلاث مرات ونصف مقارنة بما قبل 20 يومًا.

محافظ أزمير يافوز سليم قال في تصريح عبر تويتر، كما هو الحال في العالم وفي تركيا فيروس كورونا في أزمير زاد بشكل خطير.

محافظ أزمير أضاف مقدما المعلومات التالية “في إزمير، زاد عدد الحالات بمقدار 3.5 مرات مقارنة بما كان عليه قبل 20 يومًا، وقد تضاعفت الإصابات في الأيام العشرة الماضية. وتستمر خطورة الوضع في الازدياد. والادعاء بأن الهالة قد تحورت وأن الوفيات تناقصت أمر ليس صحيحًا. مرة أخرى، أحث سكان إزمير على توخي الحذر. يجب أن نتبع ثلاث قواعد: القناع، والمسافة الآمنة، والنظافة. أتمنى لكم جميعًا أيامًا صحية”.

وكان وزير الصحة فخر الدين كوجا أعلن مساء الجمعة في بيان صحفي، دخول تركيا الموجة الثانية من تفشي فيروس كورونا.

وحول وفيات كورونا قال الوزير “زاد عدد الحالات اليومية في بورصة حوالي 3 مرات مقارنة بشهر واحد ومرتين في بيلجيك. وفي باليكسير ويالوفا وتشاناكالي، هناك زيادة بنسبة 50٪ في الحالات مقارنة بالشهر السابق”.

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