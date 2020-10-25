أنقرة (زمان التركية) – أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل2091 إصابة و69 حالة وفاة مساء السبت بفيروس كورونا المسجد.

وزير الصحة التركي، فخر الدين كوجا، قال مساء السبت، إن إجمالي عدد المصابين ارتفع إلى 359 ألفًا و784 حالة، بعد تسجيل 2091 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع إجمالي عدد الوفيات أيضًا إلى 9727 حالة، بعد تسجيل 69 حالة وفاة جديدة.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع أيضًا إلى 313 ألفًا و93 حالة، بعد تسجيل 1573 حالة تعافي جديدة.

وكان وزير الصحة أعلن الجمعة دخول تركيا مرحلة الموجة الثانية من تفشي وباء كورونا.

ولفت إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها والمخالطين لحالات الإصابة المؤكدة ارتفع إلى 13 مليونًا و105 ألفًا و673 تحليلًا، بعد إجراء 113 ألفًا و427 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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