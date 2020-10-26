باكو (زمان التركية) – دخلت هدنة إنسانية بين أرمينيا وأذربيجان لوقف إطلاق النار حيز التنفيذ من الثامنة صباح يوم 26 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري.

وتأتي الهدنة الإنسانية برعاية الولايات المتحدة الأمريكية، بعد هدنتين رعتهما موسكو.

ولم يلتزم الطرفان بقرار وقف إطلاق النار الذي أعلن مرتين هذا الشهر، من قبل موسكو، واتهم الطرفان بعضهما البعض بانتهاك الاتفاقين بعد دقائق من الموعد المعلن لتطبيقه.

يشار إلى أن الاشتباكات الدامية بين أذربيجان وأرمينيا مستمرة منذ أسابيع، في إقليم كاراه باغ المتنازع عليه، وأعلنت أذربيجان في الأيام الأخيرة، تقدم قواتها وسيطرتها على العديد من المدن وتحريرها من الاحتلال الأرمني.

يذكر أن أذربيجان تحصل على دعم سياسي وعسكري من تركيا، بينما تحصل أرمينيا على دعم من روسيا والاتحاد الأوروبي.

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