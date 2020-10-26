دمشق (زمان التركية)ــ شملت قرارات رئاسية صادرة اليوم الإثنين في سوريا تعيين محافظين في كل من إدلب والرقة، الخارجتين منذ سنوات عن سيطرة الحكومة السورية.

وأصدر الرئيس السوري بشار الأسد خمسة مراسيم تقضي بنقل وتعيين محافظين جدد لمحافظات حماة والقنيطرة ودير الزور والرقة وإدلب.

ونصت المراسيم على تعيين عبد الرزاق خليفة محافظاً لمحافظة الرقة، التي تنتشر بها قوات سوريا الديموقراطية وقوات الجيش الأمريكي.

وكذلك تعيين محمد نتوف محافظاً لمحافظة إدلب، التي تسيطر فصائل المعارضة السورية على جزء كبير منها وتنتشر بها قوات للجيش التركي.

وتعد القرارت سابقة هي الأولى من نوعها منذ عام 2010 بشمولها الرقة وإدلب الخارجتين عن سلطة دمشق طوال السنوات الماضية، حيث تم تجاهل تعيين محافظين لها.

وتوسعت خلال العام الأخير سيطرة الجيش السوري في شمال سوريا، عبر عمليات عسكرية مدعومة من روسيا، وتأجلت معركة وعد بها الرئيس السوري بشار الأسد للسيطرة على إدلب عدة مرات بعد تفاهمات تركية روسية، فيما لم يحقق الرئيس التركي رجب أردوغان تهديده بإجبار الجيش السوري على التراجع عن المناطق التي سيطر عليها في إدلب خلال الأشهر الأخيرة.

والأسبوع الماضي انسحبت تركيا من أكبر نقطة عسكرية في شمال سوريا، والواقعة بمنطقة مورك في ريف حماة، مع توارد أنباء عن الانسحاب من عدة نقاط عسكرية أخرى.

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