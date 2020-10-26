أنقرة (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اعتقال خمسة أفراد وسط تركيا بسبب الاشتباه في انتمائهم لحركة الخدمة.

جاء ذلك بعد أن أصدر المدعون العامون في مقاطعة قونية بوسط البلاد أوامر اعتقال بحق ستة أشخاص قالت إنهم “أئمة سريين” يخططون للتسلل إلى القوات المسلحة التركية، حسبما نقلت وكالة الأناضول النسخة التركية عن مصدر أمني.

وفي عمليات نفذت في قونية في ست مدن تم اعتقال خمسة من المشتبه بهم، بينما لم يتم التواصل إلى شخص واحد.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتى عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب في يولو 2016، أطلقت السلطات خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب، حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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