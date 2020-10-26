أنقرة (زمان التركية) – قال الرئيس السابق لهيئة التعليم العالي التركية، يوسف ضياء أوزجان، إن الفساد في عهد حزب العدالة والتنمية الحاكم خلال السنوات العشر الأخيرة بلغ مستويات لم يسبق لها مثيل.

وعبر حسابه بموقع تويتر نشر أوزجان تغريدة استدل ذكر خلالها أن تركيا بلغت مرحلة في الفساد تدفع الحكومة لفرض حظر على المواقع الإخبارية لإخفاء فسادها عن المواطن.

يُذكر أن أوزجان تولى رئاسة هيئة التعليم العالي التركية في عهد الرئيس السابق، عبد الله جول، وأقر خلال رئاسته للهيئة إلغاء الحظر المفروض على ارتداء الحجاب داخل الجامعات.

وعقب شغله منصب رئيس هيئة التعليم العالي عمل أوزجان سفيرا لتركيا في بولندا.

هذا ويشارك أوزجان حاليا ضمن الأعضاء المؤسسين لحزب المستقبل برئاسة رئيس الوزراء السابق، أحمد داود أوغلو.

ومؤخرًا سلط الصحفي التركي نجاتي دوغرو، الضوء على التزام المنظومة القضائية في تركيا الصمت تجاه الفساد، مفيدا أن الصحفيين الأتراك نشروا 5 آلاف و703 خبرا موثقا حول الفساد والرشوة والمحسوبية والاختلاس استنادا إلى تقارير ديوان المحاسبة خلال الشهر الأخير.

قال: “تقارير ديوان المحاسبة رصدت 5 آلاف و703 واقعة فساد بالوثائق والأسماء والمؤسسات المتورطة.. اللصوص لم يلقوا العقاب الذي يستحقونه وأصبح ذلك فعلا مشروعا”.

وأضاف دوغرو أن ديوان المحاسبة رصد أعمال الفساد وأعد تقارير بشأنها وعرضها على البرلمان غير أن الحكومة تجاهلتها ولم تتخذ المنظومة القضائية أية إجراءات بحقها.

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