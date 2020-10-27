لندن (زمان التركية)- قصف الطيران الحربي الروسي في غارة جوية معسكرًا على شمال غرب سوريا، أسفر عن مقتل أكثر من 70 مقاتلًا من العناصر المدعومة من تركيا.

المرصد السوري لحقوق الإنسان قال إن الغارة الجوية استهدفت معسكر تدريب تابعًا لفيلق الشام في إدلب، المدعوم من تركيا، وأسفر عن مقتل ما لا يقل عن 78 مقاتلا.

يشار إلى أن القوات التركية كانت قد انسحبت من نقطة المراقبة العسكرية التاسعة في ريف حماة شمال سوريا، ونقلت هيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” عن مسؤول أمني تركي أن انسحاب القوات التركية من النقطة المذكورة جاء بسبب صعوبة في عمليات الدعم والإمداد.

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