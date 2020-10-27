أنقرة (زمان التركية) – ارتفع عدد وفيات المشروبات الكحولية المغشوشة في تركيا إلى 82 شخصًا عقب وفاة شخصين آخرين في ولايتي إزمير وتكيرداغ شمال غرب البلاد.

وتم نقل شخص يبلغ من العمر 53 عاما إلى مستشفى خاص في مدينة إزمير التركية بعدما تم تشخصيه بالتسمم بالكحول المثيلي.

ولفظ المصاب أنفاسه الأخيرة داخل المستشفى على الرغم من محاولات الأطباء.

وبهذا ارتفعت وفيات التسمم بمشروبات كحولية مغشوشة في إزمير منذ التاسع من أكتوبر/ تشرين الأول الجاري إلى 36 وفاة.

وفي السياق ذاته شهدت مدينة تكيرداغ وفاة جديدة، حيث توفي شخص يبلغ من العمر 50 عاما داخل مستشفى نامق كمال التي كان يتلقى بها العلاج.

هذا وتواصل قوات الأمن حملاتها ضد منتجي المشروبات الكحولية المغشوشة، حيث صادرت 259 لترا من المشروبات الكحولية المغشوشة خلال مداهمتها بمنزل بمدينة أضنة. وعثرت قوات الأمن أيضا على 300 لتر من المشروبات الكحولية المغشوشة و850 لتر من مشروب الراكي المغشوش أثناء مداهمتها لمنزل في بلدة سولاك يورت بمدينة كيركالي.

وقالت السلطات إنها صادرت منذ مطلع العام أكثر من مليون لتر من المشروبات الكحولية المغشوشة والزجاجات المقلدة.

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