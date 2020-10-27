تكيرداغ (زمان التركية)ــ أعلنت السلطات التركية اعتقال 22 موظفا بالسجون في 14 مقاطعة مقرها في تكيرداغ، بزعم أنهم ينتمون إلى حركة الخدمة.

مكتب المدعي العام في تيكيرداغ أصدر أمرًا باحتجاز 24 شخصًا، وقيل في بيان إنهم “اتصلوا بحوالي 500 من حراس السجن عبر الهواتف العمومية”.

أجرت فرق مكافحة التهريب والجريمة المنظمة التابعة لإدارة الشرطة عمليات متزامنة في بعض العناوين في أضنة، أديامان، أنقرة، باليكسير، بورصا، إيلازيغ، اسطنبول، شانلي أورفا، كيركلاريلي، سينوب، سامسون، ريزه، وكهرمان مرعش، ومقرها في تيكيرداغ.

في العملية، تم اعتقال 22 مشتبهاً في المؤسسات العقابية بهم ولا تزال الملاحات مستمرة لاعتقال 2 من المشتبه بهم.

وتزعم حكومة الرئيس رجب أردوغان أن حركة الخدمة التي كانت أبرز حلفائها حتى عام 2011 تغلغلت في المؤسسات التركية، وخاصة الجيش والشرطة والقضاء، بغرض الإطاحة به، بينما تقول الحركة إن أفرادها مواطنون أتراك ومن الطبيعي أن يعملوا في مؤسسات الدولة، سواء كانوا منتمين فعليا للحركة أو محبين لها.

ومنذ محاولة الانقلاب في يولو 2016، أطلقت السلطات خلال حالة الطوارئ التي استمرت لعامين بعد الانقلاب، حملة “تطهير” شملت كافة القطاعات العامة وأسفرت عن اعتقال نحو 80 ألف شخص في انتظار المحاكمة، وعزل أو أوقف عن العمل حوالي 150 ألفا من موظفي الحكومة وأفراد الجيش والشرطة وغيرهم.

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