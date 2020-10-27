ستوكهولم (زمان التركية) – قال تقرير لمعهد “V-Dem” السويدي التابع لجامعة جوتينبيرج، إن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية يسير على خطى حزب العدالة والتنمية الحاكم في تركيا.

التقرير قال إن الحزبان بدآ بمبادئ الديمقراطية ثم تحولا إلى أنظمة دكتاتورية.

المعهد يقول إن الحزب الجمهوري في الولايات المتحدة الأمريكية، بدأ يبتعد عن المعايير الديمقراطية منذ عام 2000، و”بدأ يتبع الخط نفسه الذي يسير عليه النظام الديكتاتوري في كل من المجر وتركيا” على حد وصفه.

المعهد أعد التقرير ضمن “مؤشر تراجع الليبرالية” في الديمقراطيات حول العالم، حيث يقول فيه: “الحزب الجمهوري بدأ اتباع أسلوب مشابه للأحزاب القومية في كل من تركيا والمجر والهند وبولندا، وشيطنة المنافسين، واتباع العنف ضدهم” رغم أنه لا يزال متمسكًا بالتعددية.

وأوضح التقرير أن التغيير في مسيرة الحزب فتح المجال أمام صعود الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الذي ينفذ هذه السياسيات في الوقت الحالي.

وقالت نائبة رئيس المعهد آنا لوهرمان إن “الحزب الجمهوري يتقدم في طريق الاعتماد على العنف ضد المعارضين، وعدم احترامهم، والابتعاد عن القيم الأخرى للديمقراطية”.

وقالت صحيفة الجارديان في تقريرها حول الموضوع إن الإدارة الأمريكية تحاول إقامة علاقات جيدة مع قيادة الدول التي تحولت إلى أنظمة دكتاتورية في إشارة إلى الهند والمجر وبولندا وتركيا.

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