هطاي (زمان التركية) – شهدت مدينة الإسكندرونه بولاية هطاي جنوب تركيا، تفجيرا عنيفا أسفر عن سقوط جرحى بين المدنيين.

الانفجار وقع، مساء أمس الاثنين، في شارع فنار بالإسكندرونه على الشريط الحدودي بين تركيا سوريا؛ على الفور سارعت قوات الأمن وفرق الإسعاف والإنقاذ إلى موقع الانفجار، مع فرض حزام أمني حول المنطقة.

وتبين أن أحد عناصر تنظيم حزب العمال الكردستاني الإرهابي فجر نفسه، بعد هروبه مع صديقه من مخفر الشرطة.

والي مدينة هطاي علق على التفجير وأوضح أن قوات الأمن تمكنت من تحييد عنصر حزب العمال الكردستاني الثاني الذي تمكن من الهرب، مؤكدًا عدم سقوط أي قتلى في الحادث، مع استمرار عمليات قوات الأمن.

وأوضح بيان آخر صادر عن والي المدينة أن قوات الأمن تمكنت خلال عملياتها في 22 أغسطس/ آب الماضي، من تحييد ثلاثة عناصر إرهابية، بالإضافة إلى تحييد أربعة عناصر إرهابية أخرى في عملية أمنية في 18 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، وكذلك عملية أمنية أخرى في 19 من الشهر نفسه أسفرت عن إلقاء القبض على عنصر إرهابي وقتل آخر، مشيرًا إلى أن العنصر المعتقل هو سليم تشاليك نجل نائب حزب الشعوب الديمقراطية الكردي دمير تشاليك، والذي تضعه السلطات على قوائم المطلوبين.

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