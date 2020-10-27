أنقرة (زمان التركية) – في قفزة جديدة؛ أعلنت السلطات الصحية في تركيا تسجيل 2198 إصابة و75 وفاة مساء الإثنين بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

وزير الصحة التركية، فخر الدين كوجا، في البلاد، أوضح أن إجمالي عدد الإصابات بالفيروس ارتفع إلى 363 ألفًا و999 إصابة، بعد تسجيل 2198 حالة إصابة جديدة، مشيرًا إلى ارتفاع أعداد الوفيات أيضًا إلى 9874 وفاة، بعد تسجيل 75 حالة وفاة جديدة.

وكان الوزير أعلن الجمعة الماضي دخول تركيا الموجة الثانية من مرحلة تفشي وباء كورونا في تركيا.

وأشار كوجا إلى أن إجمالي عدد المتعافين من الإصابة ارتفع إلى 316 ألفًا و8 حالات، بعد تسجيل تعافي 1618 حالة جديدة.

ولفت كوجا إلى أن إجمالي عدد التحاليل الطبية التي أجريت منذ بداية الأزمة وحتى الآن، على الحالات المشتبه في إصابتها أو المخالطين لحالات إصابة مؤكدة، ارتفع إلى 13 مليونًا و350 ألفًا و801 حالة، بعد إجراء 132 ألفًا و913 تحليلًا جديدًا خلال 24 ساعة الأخيرة.

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