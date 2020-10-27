أثينا (زمان التركية) – عبر وزير خارجية اليونان نيكوس داندياس، عن قلق بلاده بشأن مساعي تركيا لتدمير النجاح المحقق في مواجهة تنظيم داعش.

تصريحات وزير خارجية اليونان نيكوس داندياس، جاءت خلال لقائه بوزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف، في العاصمة اليونانية أثينا، والتي ناقش خلالها الموضوعات الإقليمية الخاصة بالبلدين.

قال داندياس في تصريحاته: “تركيا تحولت إلى وكالة سفر للجهاديين المرسلين إلى مناطق التوترات”.

وتواجه تركيا اتهامات من حين لآخر بنقل مرتزقة إلى مناطق الصراع مثل ليبيا وأذربيجان.

داندياس أوضح أيضًا أن زيادة التوترات في شرق المتوسط يصب في مصلحة تركيا، وأكد أن بلاده مستعدة لكافة الاحتمالات ولن تقف مكتوفة الأيدي عن الدفاع عن سيادتها وحقوقها.

من جانبه، أكد لافروف على ضرورة حل أزمة شرق المتوسط المشتعلة بين تركيا واليونان وفقًا للقانون الدولي واتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار.

وقال لافروف: “يجب حل المشكلات بين الدول بالحوار بشكل أساسي. نحن نؤيد حل هذه المشكلات بالحوار المشترك، مهما كان الوضع بين تركيا واليونان”.

ويتصاعد التوتر بين تركيا واليونان من حين لآخر بسبب الإصرار التركي على التنقيب عن النفط شرق المتوسط في مناطق تقول اليونان إنها تقع ضمن جرفها القاري.

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