برلين (زمان التركية)ــ أعلنت الرابطة الدولية للدفاع عن حقوق الإنسان في جنيف IAHRA ومؤسسة الصحفيين والكتاب JWF عن إطلاق حملة على وسائل التواصل الاجتماعي لتسليط الضوء على الانتهاكات في تركيا التي كشفها مؤخرًا تقرير مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بشأن عمليات الإخفاء القسري في تركيا والاختطاف من الخارج.

وسلط تقرير أصدره فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري على اضوء انتهاكات النظام التركي، بينها اختطاف المواطنين المدنيين في داخل البلاد وخارجها.

وتنطلق الحملة يوم الجمعة الموافق الثلاثين من الشهر الحالي لإبراز قضايا الاختطاف والاختفاء القسري والتعذيب التي يقدم عليها نظام الرئيس رجب أردوغان داخل تركيا وخارجها للقضاء على الأصوات المعارضة.

