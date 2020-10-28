إسطنبول (زمان التركية) – انتشرت ادعاءات حول تحرك المئات من أبناء الجالية الأرمنية في تركيا، لمغادرة البلاد، هربًا من خطاب الكراهية المنتشر ضدهم في الشارع وعلى وسائل التواصل الاجتماعي، في ظل اشتعال وتيرة الحرب من أذربيجان وأرمينيا.

رجل الأعمال الأرمني نورهان تشاتين كايا، قال أمس في تغريدة عبر حسابه الشخصي على تويتر: “اليوم الثلاثاء، ما يقرب من 500 أرمني يغادرون بلدنا”.

وقال في تصريحات صحفية له: “من سيرحلون هم أرمنيون جاءوا إلى تركيا قبل 20-25 عامًا للعمل هنا. ولكنهم خافوا من التطورات التي تشهدها الفترة الأخيرة، لذلك قرروا الرحيل. أغلبهم يعيشون في منطقة كوم كابي بإسطنبول”.

وأضاف: “أنا دائمًا أؤيد السلام. أرمينيا دولة صغيرة، لا يجب أن تشهد المنطقة كل هذه التوترات. يجب عمل كافة التضحيات اللازمة من أجل تحقيق السلام. حفنة من التراب لا فائدة لها لأحد. الروح هي الأهم بالنسبة لنا. لا يجب الخلط بين السياسة الداخلية والخارجية”.

يذكر أن أذربيجان تحصل على دعم سياسي وعسكري من تركيا، بينما تحصل أرمينيا على دعم من روسيا والاتحاد الأوروبي، في ظل الصراع بين البلدين على إقليم قرة باغ.

من جانب آخر هناك اتهامات موجهة إلى تركيا بارتكاب عمليات تهجير قسري للأرمن خلال حكم الدولة العثمانية عام 1915، لكن الحكومة التركية ترفض الاستجابة لطلب الأرمن والاعتراف بارتكاب “إبادة عرقية” بحقهم خشية دفع تعويضات.

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