أنقرة (زمان التركية) – أصيبت الليرة التركية بهزة عنيفة في الأسواق المالية، وسجل الدولار رقمًا قياسيًا جديدا بتجاوزه حاجز 8.32 ليرة.

وتسارعت وتيرة تراجع الليرة أمام العملات الأجنبية قبيل إعلان رئيس البنك المركزي، مراد أويصال، تقرير التضخم للرأي العام.

وخلال الجلسة الأولى تراجع مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 2.2 في المئة.

بدأ الدولار في الارتفاع أمام الليرة بالتزامن مع إبقاء البنك المركزي لسعر الفائدة عند مستوى 10.25 في المئة خلال اجتماعه يوم 22 الشهر الجاري، حيث سجل الدولار يوم الإثنين الماضي 8 ليرات وفي غضون ثلاثة أيام ارتفع الدولار بنحو 30 قرشا أمام الليرة.

ومنذ بداية الأسبوع الجاري تراجعت الليرة بنحو 3 في المئة أمام الدولار لتصبح العملة الأكثر تراجعا من بين 24 عملة نامية.

واليوم سجل الدولار أعلى مستوياته على الإطلاق أمام الليرة ببلوغه 8.32 قبيل إعلان آخر تقرير تضخم لعام 2020.

وبلغت أسعار الذهب داخل السوق المغطى في إسطنبول نحو 511 ليرة لعيار 24 و837 ليرة لربع الليرة الذهبية و3381 ليرة لليرة الذهبية.

وتراجعت العملات النامية الأخرى أيضا أمام الدولار، حيث تراجعت قيمة الروبل الروسي بنحو 1 في المئة خلال يوم واحد.

وأسفر ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة عن تسارع وتيرة المبيعات داخل البورصة، حيث انخفض مؤشر بورصة إسطنبول بنحو 2.22 في المئة ليختتم تعاملات اليوم عند 1126 نقطة، إذ تشهد البورصة اليوم نصف يوم عمل بسبب عيد الجمهورية التركية.

وتراجع مؤشر البنوك بنحو 0.6 في المئة، في حين تراجع مؤشر الصناعة بنحو 1.9 في المئة.

هذا وشهدت أسعار الذهب ارتفاعا على خلفية ارتفاع مؤشر العملات الأجنبية أمام الليرة، حيث تجاوز سعر جرام الذهب 506 ليرة، بحسب العملية الحسابية التي ترتكز على سعر أونصة الذهب وسعر الدولار أمام الليرة.

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