رئيس البرلمان اللبناني: الإعلان عن الحكومة الجديدة خلال أيام

ويواصل رئيس الحكومة اللبنانية المكلفة مساعيه لتشكيل حكومة جديدة من اختصاصيين غير حزبيين، بالتعاون والتنسيق مع رئيس الجمهورية ميشال عون.

ونقل صحفيون في بيروت أمس عن مصادر أشارت إلى أن الأجواء إيجابية بين عون والحرير، لكن الأمور لم تتبلور بعد، حيث إن شروط القوى السياسية في تسمية بعض الوزراء قد تعرقل ولادة الحكومة في اللحظات الأخيرة.

ويطالب الحريري بتشكيل حكومة اختصاصيين من غير الحزبيين، لكنه أتاح للأحزاب اختيار شخصيات محسوبة عليها اسميا لا تنظيميا.

وذكرت صحيفة “الشرق الأوسط”، نقلا عن مصادر لم تسمها، أن الرئيس اللبناني يميل إلى تشكيل حكومة من 24 وزيراً في مقابل استعداد ‏الحريري لرفع عدد الوزراء من 14 وزيراً إلى 18 وزيراً، وقالت إنه يمكن ‏التوصّل إلى حل وسط يقضي بأن تتشكّل من 20 وزيراً.

ونقلت الصحيفة ذاتها عن رئيس حكومة سابق، فضّل عدم الكشف عن اسمه، أن المشاورات التي حصلت حتى الساعة بين عون ‏والحريري قطعت أكثر من نصف الطريق المؤدي إلى تشكيل الحكومة التي ‏يُفترض أن ترى النور قبل نهاية هذا الأسبوع.

وأوضحت مصادر لبنانية أنه لا خلاف بين عون والحريري حول تطبيق مبدأ ‏المداورة في توزيع الحقائب الوزارية على الطوائف وإن كان الحريري صارح ‏عون باستثناء وزارة المال ولمرة وحيدة في الإبقاء عليها من حصة الشيعة.

وأكد المصادر أن الحريري يدرس حالياً ملفات العشرات من المرشحين لشغل المناصب ‏الوزارية، ويقول إن زمن المحاصصة والثنائيات والتسويات المنفردة ‏قد ولّى وأصبح من الماضي.