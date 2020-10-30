أنقرة (زمان التركية): دعا الوزير في رسالته، للالتزام بتدابير فيروس كورونا في كل مكان، وخاصة عند الركوب في حافلات النقل العامة .

وقال قوجة: “إذا كانت الحافلة ممتلئة فلا تركب السيارة، بدأت الشكاوى تتزايد”.

جاء ذلك في تغريدة نشرها الوزير في حسابه على تويتر . وأضاف فيها : “لأن بعض سائقي الحافلات الصغيرة في اسطنبول استقبلوا ركابًا أكثر من طاقتها الاستعابية على الرغم من الوباء”.

وتابع وزير الصحة التركي أيضا : “من فضلك لا تأخذ الحافلة الصغيرة التي تقل عددًا كبيرًا من الركاب. دع الحافلات والسائقين يساعدون وحدات الشرطة في التحكم في سعة الركاب”.

وفي وقت سابق ذكر عضو اللجنة العلمية بوزارة الصحة البروفيسور ألباي أزاب، أن الأسبرين يستخدم في علاج مرضى كورونا داخل تركيا منذ اللحظة التي اندلع فيها الوباء.

وأشار حسب وكالة دوغان وفق ترجمة تركيا الان، أن دراسات أمريكية أثبتت انخفاض أعداد الوفيات إلى النصف مع الاستخدام المنتظم للأسبرين لدى المرضى.

كما أشار إلى إن أحد أهم الأسباب للوفيات التي يسببها فيروس كورونا. هو أن الخلايا المبطنة للسطح الداخلي لجميع الأوعية في الجسم تصبح غير قادرة على العمل بسبب الفيروس. وبالتالي تكون تجلطات في الدم.

وذكر أن الجلطات الدموية تتشكل وتسبب انسداد في الأوعية الصغيرة والشعيرات الدموية الدقيقة. وعندما تنسد هذه الأوعية لا يتعذر وصول الدماء بشكل جيد للأعضاء. حيث يظهر ذلك من خلال فشل في الرئة أو فشل في التنفس. كما يمكن أن تتسبب في شلل للدماغ أو ذبحة قلبية.

وفي إشارة إلى أن هذه التقنية عرفت في تركيا منذ اندلاع الوباء، ذكر أزاب، أن هذا يحدث في العديد من الأمراض المعدية