إزمير (زمان التركية): أدلى وزير النقل والمواصلات التركي عادل قرة إسماعيل أوغلو بتصريحات حول زلزال إزمير اليوم بخصوص الاتصالات والمواصلات.

وقال الوزير في تصريحات له، وفق متابعة تركيا الان، إنه لا مشاكل في المواصلات والاتصالات بإزمير جراء الزلزال.

وأوضح أيضا انهم يتابعون تطورات وآثار الزلوال عن كثب.

وفي وقت سابق كشف الهلال الأحمر والدفاع المدني التركيين عن انتشال 10 إصابات جراء زلزال إزمير.

وقال الدفاع المدني في بيان له، وفق متابعة تركيا الان إنه تمكن من انتشال 3 إصابات تحت أنقاض أحد المباني المهدمة بإزمير.

أما الهلال الأحمر فقد أعلن مديره في تصريحات أن طواقمه تمكنت من انتشال 7 أشخاص.

كما أضاف أنه تم توجيه طواقم الإنقاذ للمواقع المتضررة بإزمير والأولوية البحث عن الناجين.

وأوضح أيضا أنه يتم استطلاع الأوضاع في المناطق القريبة من إزمير خشية وجود أضرار جراء الزلزال.