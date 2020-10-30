أنقرة (زمان التركية): نشرت المديرية العامة للأمن وإدارة المرور صور بعض الحوادث التي وقعت في شهر سبتمبر الماضي، والتي انعكست على كاميرات نظام إدارة سلامة المدن.

وبحسب معطيات المديرية عبر الموقع الرسمي لها على شبكة الإنترنت. فقد وقع خلال الأشهر التسعة الماضية نحو 271 ألف و287 حادث مروري منها 1441 حادث مميت.

بينما لقي نحو ألف و681 شخص مصرعه في هذه الحوادث، وأصيب نحو 173 ألف و496 بإصابات متفاوتة.

وأشارت إلى أن الحوادث وقعت في شهر سبتمبر في كل من المدن، كيريكالا ، باتمان ، إغدير ، كيليس ، أنقرة ، أكسراي ، أضنة. أفيون قره حصار، أماسيا ، أرتفين ، أيدن ، باليكسير ، بينجول ، بيتليس ، بوردور. تشانكيري ، كوروم ، إسكي شهير.

وشاركت المديرية صور لحوادث المرور التي التقطتها الكاميرات الأمنية. كما أرفقت الصور بملاحظة مفادها: “لو اتبعت قواعد السرعة لما وقعت هذه الحوادث”.

وفي الصور التي نشرت على الموقع الالكتروني، لوحظ أن السائقين كانوا يقودون بسرعة مفرطة، ولا يلتفتون إلى أولوية العبور عند مفترقات الطرق.

كما أن معظم حوادث المرور وقعت نتيجة الإهمال وعدم الدقة في تطبيق قواعد المرور على الطرقات.وبحسب معطيات مديرية المرور فقد بلغ عدد الحوادث المميتة نحو ألف و441، وعدد الحوادث التي أسفرت عن إصابات نحو 110 آلاف و874, وعدد الحوادث التي تسببت في خسائر مادية فقط نحو 158 ألف و972 في عموم البلاد.

كما شهدت الأشهر التسعة الماضية، ما مجموعه 271 ألف و287 حادث، وأصيب 173 ألف و496، وتوفي 1681.

كما لحقت خسائر مادية بنحو 92 ألف و106 مركبات و29 ألف و377 دراجة نارية و27 ألف و235 حافلة صغيرة.

وبحسب بيانات مديرية المرور، احتلت اسطنبول المرتبة الأولى في الحوادث المرورية التي بلغت نحو 11 ألف و350 حادث. من بين المحافظات التي سجلت أعلى عدد من الحوادث القاتلة وأكثر عدد في الإصابات.

بينما جاءت أنقرة وأنطاليا وبورصة وإزمير ومرسين وقونية وموغلة في القائمة بعد إسطنبول.

وسجلت أقل حوادث المرور في هكاري وتونجلي وبايبورت وأردهان.