واشنطن (زمان التركية) – أعلن مسؤولو حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي، الاستعداد لتقديم جميع المساعدات اللازمة لتركيا واليونان، بعد الزلزال الذي ضرب سواحلهما أمس الجمعة.

رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي كارليس ميشيل، أعلن من خلال تغريدة له على حسابه على تويتر أنه يتابع آخر التطورات بعد الزلزال القوي الذي ضرب كلا من تركيا واليونان، قائلًا: “عقلي مشغول بجميع الناس المتضررين من الزلزال. الاتحاد الأوروبي مستعد لتقديم الدعم”.

أما رئيسة لجنة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دي ليين، فقد أكدت تضامنها مع اليونان وتركيا، وشددت على أن الاتحاد مستعد لتقديم كل أشكال المساعدة الممكنة لهما.

وأوضح مسؤول لجنة الاتحاد الأوروبي عن إدارة الأزمات، جانيز ليناسيك، أن مركز الاستجابة للحالات الطارئة التابع للاتحاد الأوروبي على تواصل مكثف مع مسؤولي الدفاع المدني في كل من اليونان وتركيا.

من جانبه، قال الأمين العام لحلف الناتو ينس ستولتينبيرج عبر تويتر: “لقد شعرت بالحزن العميق نتيجة الزلزال الذي ضرب بحر إيجه. وأنا متضامن مع المتضررين من الزلزال. حلف الناتو مستعد لتقديم المساعدات لحليفا الحلف تركيا واليونان”.

وفي تركيا أسفر الزلزال عن 25 حالة وفاة وأكثر من 800 جريح بحسب أحدث إحصائية صادرة اليوم عن إدارة الكوارث والطوارئ البيئية.

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