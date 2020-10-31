عمان (زمان التركية)ــ هل فكرت يومًا بفوائد الشاي بدون سكر؟ هل هي نفس تلك الفوائد المرتبطة بالشاي؟ هيا نتعرف على التفاصيل.

إليك مجموعة من فوائد الشاي بدون سكر، وفقا لموقع (ويب طب):

1. الحماية من الإصابة بتصلب الشرايين

تعد الإصابة بتصلب الشرايين خطيرة، فهي من شأنها أن ترفع من خطر الإصابة بالنوبة القلبية والسكتة الدماغية.

في المقابل، وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة، أن شرب الشاي سواء الأحمر أو الأخضر من شأنه أن يحمي من الإصابة بتصلب الشرايين ويقلل من فرصها.

هذا يعني أن شرب الشاي يساعد في تعزيز صحة القلب والأوعية الدموية.

ملاحظة: يحتوي الشاي على مستويات محدودة من الكافيين، لذا يفضل عدم الإفراط في تناوله.

2. تعزيز صحة الفم والأسنان

من فوائد الشاي بدون سكر أنه يعمل على تعزيز صحة الفم والأسنان، وذلك من خلال تقليل تراكم البلاك على سطح الأسنان، الأمر الذي يرفع بدوره من خطر الإصابة بتسوس الأسنان.

إلى جانب ذلك تعمل البوليفينولات (Polyphenols) الموجودة في الشاي الأحمر على محاربة البكتيريا الموجودة في الفم والتي من شأنها أن تسبب تسوس الأسنان والتهاب اللثة.

3. خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة

يساعد شرب الشاي بدون سكر في خفض مستويات ضغط الدم المرتفعة لدى الأشخاص المصابين بضغط الدم المرتفع، إلى جانب ذلك، من شأن الشاي الأحمر أن يساهم في خفض مستويات الكوليسترول السيئة المرتفعة.

الجدير بالذكر أن هذا ينعكس بشكل إيجابي على صحة القلب أيضًا.

4. خفض خطر الإصابة بالسرطان

كما ذكرنا فإن الشاي يحتوي على مستويات جيدة من مضادات الأكسدة من نوع البوليفينولات، وهي مادة وجد لها دور في عملية تثبيط نمو الخلايا السرطانية في الجسم.

بدورها وجدت العديد من الدراسات العلمية المختلفة أن الشاي يحارب ويقلل من خطر الإصابة بكل من سرطان الجلد والثدي والرئة والبروستاتا.

5. الحفاظ على صحة العظام

من فوائد الشاي التي يجب التطرق لها هو دوره في الحفاظ على صحة العظام وتعزيزها، الأمر وراء ذلك يعود إلى وجود مادة الفايتوكيميكال (Phytochemicals) التي تحمي العظام والمفاصل في الجسم.

6. الحماية من الإصابة بمرض السكري

تناول الشاي يرتبط بخفض خطر الإصابة بمرض السكري وذلك بسبب خصائصه المضادة للأكسدة والالتهابات.

7. فوائد الشاي الأخرى

إلى جانب كل ما ذكر، فإن شرب الشاي بدون سكر ينطوي على الفوائد الاتية أيضًا:

زيادة مستوى اليقظة والطاقة.

تحسين عملية الأيض.

خفض خطر الإصابة بمرض باركنسون.

التقليل من التوتر.

تقوية مناعة الجسم.

تحسين عمل وكفاءة الجهاز الهضمي.

أفكار لشرب الشاي

إن كنت ترغب بالتمتع بفوائد الشاي بدون سكر، إليك النصائح الاتية:

من الممكن مزج الشاي مع بعض البهارات مثل القرفة.

من الممكن إضافة النعناع إلى الشاي.

من الممكن إضافة القليل من عصير الليمون إلى الشاي.

من الممكن استبدال بالعسل.

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