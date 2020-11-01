أنقرة (زمان التركية) – قرر الكاتب البرازيلي العالمي، باولو كويلو، التبرع لصالح ضحايا زلزال بحر إيجه في تركيا واليونان.

وسيوجه باولو كويلو تبرعه للضحايا عبر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر.

وعبر حسابه بموقع تويتر

أعلن كويلو في تغريدة عن ذلك، قائلا: “سأتبرع يوم الإثنين إلى الرفقاء الأتراك عبر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر”.

وأضاف: “ستقرر الحركة الدولية للهلال الأحمر والصليب الأحمر كيفية توزيع التبرعات بين الدول المتضررة من الزلزال ألا وهي تركيا واليونان”.

ولم يكشف باولو كويلو عن قيمة التبرع الذي سيمنحه للضحايا.

وارتفع عدد ضحايا زلزال إزمير غرب تركيا، الذي وقع الجمعة بقوة 6.9 درجة على مقياس ريختر، إلى 55 فقدوا أرواحهم، فيما بلغ عدد المصابين جراء الزلزال 896 شخصا.

–