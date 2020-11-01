أنقرة (زمان التركية)ـــ مددت تركيا اليوم الأحد، عمل سفينة التنقيب أوروتش رئيس Oruç Reis في البحر الأبيض المتوسط لمدة 13 يومًا.

وبينما كان من المفترض أن تنتهي مهلة عملها يوم الأربعاء 4 نوفمبر، حجزت تركيا وفق إشعار بحري Navtex، المنطقة التي تعمل فيها سفينتها حتى 14 نوفمبر الجاري، في تمديد هو الثالث على التوالي لمهام عمل أوروتش رئيس في شرق المتوسط.

ووفقًا للإشعار البحري، ستستمر السفينتان Ataman وCengizhan في مرافقة سفينة الأبحاث الزلزالية Oruç Reis في شرق البحر المتوسط حتى 14 نوفمبر.

وكانت تركيا مددت يوم 25 أكتوبر عمل سفينة الحفر أوروتش رئيس شرق البحر الأبيض المتوسط​​، حتى 4 نوفمبر، وفقًا لإشعار بحري.

كانت تركيا أعدات إرسال سفينة التنقيب أوروتش رئيس إلى شرق المتوسط في 12 أكتوبر الماضي، الأمر الذي أزعج اليونان واتهمت على إثر ذلك أنقرة بالإصرار على تصعيد التوترات بالمنطقة. وجددت تركيا بعد ذلك مهمة سفينتها في 22 أكتوبر.

وتتسبب أنشطة التنقيب التركية عن الغاز الطبيعي في شرق البحر الأبيض المتوسط ​​في نزاع على الجرف القاري بين تركيا واليونان.

وتتهم اليونان تركيا بزيادة حدة التوترات في شرق المتوسط من خلال الإصرار على التنقيب عن مصادر الطاقة في منطقة تقول إنها تتبع جرفها القاري.

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