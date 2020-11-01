موسكو (زمان التركية) -بينما تفعل تركيا العكس دائما؛ تحافظ روسيا على عدم التدخل بشكل مباشر في الاشتباكات المشتعلة بين أذربيجان وأرمينيا.

الخارجية الروسية جددت دعوتها للطرفين للالتزام وقف إطلاق النار، وقالت في بيان: “إذا اندلعت الاشتباكات في أراضي أرمينيا، فإننا سنقدم جميع المساعدات اللازمة لأرمينيا”.

وكان رئيس أرمينيا نيكوس باشينيان، أرسل خطابًا إلى الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أمس السبت، وطلب منه بدء استشارات عاجلة من أجل توفير الأمن لهم، وجاء هذا الخطاب يعد فشل محاولات التوصل لاتفاق وقف إطلاق النار بين الطرفين.

يشار إلى أن روسيا تمتلك قاعدة عسكرية في أرمينيا، وتربط البلدين اتفاقية دفاع مشترك.

وتحاول موسكو أظهار أنها تريد حل الأزمة من خلال الوساطة بين الطرفين بالطرق الدبلوماسية، لكنها في الوقت ذاته تدعم أرمينيا بالسلاح.

وتدور الاشتباكات الآن في إقليم قره باغ المتنازع عليه مع أذربيجان، وتسيطر عليه أرمينيا، الأمر الذي ييعكس عدم اعتراف روسيا بسيادة حليفتها على قره باغ.

من جهة أخرى تحظى أذربيجان بدعم علني من تركيا، وبجانب الأسلحة والمعدات العسكرية وعلى وجه الخصوص الطائرات المسيرة، تقول تقارير إن تركيا نقلت مرتزقة للقتال في قرة باغ بجانب أرمينيا.

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