أنقرة (زمان التركية) – بينما يتم التجهيز لانتخابات الكونجرس بالتزامن مع الانتخابات الرئاسية، تستعد مقاطعة أريزونا لأحد أهم سباقات الانتخابات بالنسبة للمجتمع التركي بالولايات المتحدة.

مرشح الحزب الديمقراطي لانتخابات مجلس الشيوخ بالمقاطعة، أزيلان كوردوغلو، يسعى لأن يصبح أول أمريكي من أصول تركية يفوز بعضوية مجلس الشيوخ في الانتخابات التي تعقد هذا الأسبوع.

وترى السلطات السياسية أن كوردوغلو يتمتع بفرص فوز عالية.

وحتى اليوم لم ينجح أحد من الجالية الأمريكية في بالولايات المتحدة في الوصول لأي مؤسسة حكومية أو تشريعية على صعيد المقاطعات أو البلاد.

من جانبه يوضح كوردوغلو أن أريزونا مقاطعة معروفة بتفوق الحزب الجمهوري بها قائلا: “لكن هذا الوضع سيتغير. الحزب الديمقراطي الذي أترشح عنه يغير الموازين، فنحن نريد إصلاح التعليم والأوضاع الصحية والاقتصادية بالمقاطعة. أنا ابن لأسرة مهاجرة ونريد أن نصبح أصحاب كلمة في البلاد. مجلس المقاطعة مهم للغاية، فهو الجهة التي تتخذ القرارات لإصلاح هذه الأوضاع السابق سردها. وأنا أريد أن أشارك به”.

منافسة تركية

وتشهد انتخابات الثالث من نوفمبر/ تشرين الثاني هذا العام تنافس أربعة مرشحين من أصول تركية عن الحزب الديمقراطي، حيث سيتنافس جانك أويغور على عضوية مجلس النواب عن ولاية كاليفورنيا وألب باشاران لعضوية مجلس النواب عن مقاطعة نيو جيرسي وإيلين اتشيكالين لعضوية المحكمة الأولى بولاية نيو أورليانز وجيلان روي لعضوية مجلس النواب عن ولاية ماساتشوستس.

هذا وستشهد الانتخابات أيضا ثلاثة مرشحين أمريكيين متزوجين من تركيات بجانب المرشحين الأمريكان من أصول تركية.

وسيختار الأمريكيون مجلس جديدا للنواب وثلث مقاعد مجلس الشيوخ المعروف.

ويجري التنافس في الانتخابات الحالية على 35 مقعدا في مجلس الشيوخ، ويتمتع الحزب الجمهوري حاليا بالأغلبية في مجلس الشيوخ بـ 53 مقعدا مقابل 45 للديمقراطيين، لذلك فإن الجمهوريين يحاولون المحافظة على تفوقهم فيه.

أما في مجلس في النواب فالوضع معكوس حيث يتمتع الديمقراطيون بالأغلبية ويشغلون 232 مقعدا مقابل 197 للحزب الجمهوري.

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