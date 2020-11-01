إسطنبول (زمان الترمية) – تحدث بروفيسور تركي عن مدى ارتباط الزلزال الذي تعرضت له ولاية إزمير غرب تركيا، بقوة 6.9 درجات على مقياس ريختر، بالزلزال الممر الذي يتوقع الخبراء حدوثه في إسطنبول.

البروفيسور أوكان تويسوز عضو هيئة التدريس في قسم الجيولوجيا بجامعة إسطنبول التقنية، أوضح أنه من الطبيعي أن تتأثر المدن المجاورة بالزلزال بسبب قوته، قائلًا: “منطقة بحر إيجه هي منطقة ينتظر فيها دائمًا هذه الأنواع من الزلازل”.

أما عن ارتباط زلزال إزمير، بزلزال إسطنبول المدمر، فقال “هذا الزلزال لا يؤثر على خط الزلازل المار أسفل إسطنبول، وإنما هو زلزال مستقبل بذاته. فهو زلزال له خصائص مشابهة بالزلزال الذي شهدناه في عام 1995”.

كما أكدت الأستاذة الدكتورة بيضا تاشكين رئيسة قسم هندسة الزلازل في الجامعة ذاتها، البروفيسور تويسوز، وقالت إن الزلزال شعر به سكان مدينة إسطنبول القاطنين في مباني مشيدة على أراضي رخوة، مشيرة إلى أنها تقيم ما حدث على أنه زلزال مستقل بذاته، ولا علاقة له بزلزال إسطنبول المدمر المنتظر.

وفي أحدث حصيلة لضحايا زلزال إزمير أعلنت إدارة الكوارث والطوارئ التركية (آفاد)، أن ضحايا زلزال إزمير ارتفع عددهم إلى 49 قتيلا و896 مصابا بجروح.