إسطنبول (زمان التركية) – اكتسب نادي باشاك شهير، بطل النسخة المنتهية من دوري كرة القدم للمحترفين في تركيا، 3 نقاط جديدة بعد الفوز الذي حققه على نادي كونيا سبور.

باشاك شهير واجه كونيا سبور ضمن مباريات الأسبوع السابع من بطولة الدوري التركي لكرة القدم، وتمكن من الفوز بهدفين مقابل هدف واحد، ليحقق بذلك ثالث فوز على التوالي.

الهدف الأول في المباراة أحرزه لاعب كونيا سبور، جافتوفيك في شباك فريقه في الدقيقة 45 من عمر الشوط الأول، ليتقدم باشاك شهير، ثم يرفع أهدافه إلى هدفين من خلال هدف للاعب أليكسيك في الدقيقة 58. وفي الدقيقة 69 من المباراة تمكن نادي قونيا سبور من تعديل نتيجة المباراة بهدف في الدقيقة 69، لتستمر المباراة بهذه النتيجة، إلى أن تنتهي بهدفين مقابل هدف وحيد.

بهذا الفوز يرفع باشاك شهير رصيد نقاطه إلى 10 نقاط، بعد أن لعب 7 مباريات، بينما تجمد رصيد قونيا سبور عند 6 نقاط، في المركز السادس عشر في ترتيب بطولة الدوري.

–