أنقرة (زمان التركية) – اتهم سياسي معارض حكومة الرئيس رجب أردوغان بالتقاعس منذ سنين عن إجراء تعديلات على “قانون الزلازل” وذلك رغم تعهد أردوغان بسنّ هذا القانون منذ سنين.

نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري المعارض، أحمد أكين، قال: “لقد تم رفض 58 استجوابًا متعلقًا بالزلازل منذ عام 2003 وحتى الآن، بأغلبية أصوات نواب الحزب الحاكم”.

أكين المسؤول عن الطاقة والبنية التحتية، أوضح في بيان كتابي أن وزارة الداخلية نشرت العديد من الدراسات المتعلقة بالزلازل، إلا أنه لم يقدم مشروع القانون إلى البرلمان قط.

وأرجع مراقبون السبب إلى معارضة رجال أعمال موالون للحزب الحاكم يعملون في قطاع العقارات، طيلة الـ 17 عاما الماضية لإدخال تعديلات على القانون، إذ لا يرغبون في تحمل المزيد من التكاليف.

ويلزم قانون الزلازل ملاك العقارات ضمن الخارطة التي تضم المناطق المهددة بوقوع زلازل بها، تنفيذ التدابير الإنشائية التي تدعم متانة المباني، وتوفير سبل النجاة.

وأشار أكين إلى أن حكومة حزب العدالة والتنمية قدَّمت وعودًا بتشريع القانون دون تنفيذ، قائلًا: “النظام الحاكم يخرج علينا بعد كل كارثة في تركيا ويقول إن هناك ضرورة لإصدار قانون الزلازل، وإن هناك فريقًا مشكلاً في هذا الأمر، ولكن أين النتائج؟ ومتى سيطرح القانون على البرلمان؟ تركيا لا تمتلك ولو دقيقة واحدة أخرى لتخسر مزيدًا من الأرواح”.

قال: “نحن نشهد هذه التجارب المؤلمة لأن النظام لا يمكنه إنتاج حلول. يجب اتخاذ خطوات ملموسة في هذا الأمر”.

ويشير طول المدة التي لم ينجز خلالها القانون إلى أن حزب العدالة والتنمية الحاكم يصر على اللهاث وراء مكاسب قطاع العقارات بدلا من حماية أرواح المواطنين.

–